Corona-Pandemie : Zahl der Todesfälle in Grossbritannien überschreitet 150’000

Innerhalb von 24 Stunden sind im Vereinigten Königreich 313 Menschen an Covid-19 verstorben. Premierminister Boris Johnson spricht von einem «furchtbaren Preis», den das Land bezahle.

Um den Betrieb in den Kliniken aufrecht zu halten, hat Johnson Soldaten zur Hilfe geholt. (7. Januar 2022)

«Ein Verlust für Familie und Freunde»: Eine Frau malt in London für ein Covid-Opfer ein Herz an eine Wand. (Archivbild)

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Grossbritannien hat am Samstag die Schwelle von 150’000 überschritten. Es seien innerhalb von 24 Stunden 313 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, teilte die Regierung mit. Damit starben seit Beginn der Pandemie im Königreich 150’057 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Virus. Premierminister Boris Johnson sprach von einem «furchtbaren Preis», den das Land zahle.