Thurgauer Verkehrsunfallstatistik 2021  – Zahl der Todesopfer auf Thurgauer Strassen verdoppelt sich

Nach einem Verkehrsunfall in Ermatingen am 30.03.2021 musste eine Frau ins Spital gebracht werden.

Nach einem Verkehrsunfall in Sitterdorf am 06.01.2021 mussten zwei Personen ins Spital gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Frauenfeld wurde am 02.10.2021 eine Autofahrerin mittelschwer verletzt.

Die am Montag erschienene Verkehrsunfallstatistik 2021 des Kantons Thurgau beginnt mit einer schlechten Nachricht. Mit 1076 registrierten Verkehrsunfällen im Jahr 2021 ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen. Ulrich Gloor, Chef der Verkehrs- und Seepolizei, erklärt sich das wie folgt: «Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2020, aufgrund von Einschränkungen durch die Homeoffice-Pflicht, weniger Leute zu den Stosszeiten auf den Strassen unterwegs waren und es somit zu weniger Unfällen gekommen ist.»

Zahl der Todesopfer steigt stark an

Letztes Jahr mussten 14 Todesopfer auf Thurgauer Strassen verzeichnet werden. Im Jahr 2020 kamen zum Vergleich sechs Personen auf Thurgauer Strassen ums Leben. «Das letzte Jahr ist ein sehr unschönes Jahr gewesen», so Gloor. Im langjährigen Schnitt sei die Zahl trotzdem tief. Auch die Zahl der Schwerverletzten ist im vergangenen Jahr von 141 auf 170 Personen deutlich angestiegen. Für Gloor ist klar: «Jede verunfallte Person ist eine zu viel.» Man versuche alles, damit die Zahl zu einer Null wird.

Viele Unfälle in der 50er-Zone

In der Statistik fällt auf, dass die meisten Unfälle in der 50er-Zone stattfanden. Von den insgesamt 1076 Verkehrsunfällen passierten 271 Unfälle mit Sachschaden und 302 Unfälle mit Personenschaden in der 50er-Zone. Gloor erklärt sich das wie folgt: «In den 50er-Strecken gibt es die meiste Mischung von Verkehrsteilnehmenden, eine schlechtere Übersicht mit kurzen Vorwarnzeiten und dichtem Verkehr.»