Auch wegen Selbstüberschätzung : Zahl der Todesopfer bei Mountainbike-Unfällen hat sich vervierfacht

Die Zahl tödlich verunfallter Mountainbiker ist im letzten Jahr markant gestiegen. Die wachsende Beliebtheit des Sports und das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten sind die Hauptgründe.

In Hasliberg verunglückte am Sonntagmittag ein Mountainbiker: Auf einem Bergwanderweg kam der 56-Jährige vom Weg ab und stürzte über ein Felsband hinunter. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Selbstüberschätzung als Ursache

Der Anstieg lässt sich zum einen mit der wachsenden Zahl an Mountainbikerinnen und Mountainbikern erklären. Coronabedingt entschieden sich 2020 viele Schweizerinnen und Schweizer für Ferien im Inland und schafften sich ein (neues) Zweirad an.

Zum anderen würden viele Sportlerinnen und Sportler ihre Fähigkeiten überschätzen. Dieser Aspekt müsse bei der Prävention berücksichtigt werden: «Der Schwierigkeitsgrad von Mountainbike-Routen sollte, wie bei den Skipisten, signalisiert werden», sagt Christoph Müller, Mountainbike-Experte der BFU. In Bikeparks und auf Bikepisten seien entsprechende Infotafeln und Signale in der Regel bereits vorhanden. Auf Wegen und Routen sieht Müller hingegen noch Nachholbedarf – dort also, wo am meisten Menschen unterwegs sind.