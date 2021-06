147 vermisst : Zahl der Todesopfer nach Hauseinsturz in Florida auf 16 gestiegen

Weitere vier Opfer wurden aus den Trümmern des eingestürzten Hochhauses in Florida geborgen. Die Zahl der Todesopfer hat sich so auf 16 erhöht, 147 Menschen gelten weiter als vermisst.

1 / 11 In der Nacht auf letzten Donnerstag stürzte in Florida ein Wohnkomplex ein. Bisher konnten 16 Personen nur noch tot geborgen werden,147 werden noch vermisst. AFP Das Ausmass des Einsturzes bei Tageslicht. AFP Rettungskräfte sind mit Spürhunden, Spezialkameras und Horchgeräten im Einsatz. AFP

Darum gehts Am 24. Juni stürzte in Florida ein Hochhaus ein.

Die Rettungsarbeiten dauern noch immer an.

Bisher konnten 16 Menschen nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

In den Trümmern des in Florida teilweise eingestürzten Wohngebäudes sind vier weitere Leichen entdeckt worden. Deren Angehörige hätten die Behörden noch nicht ausfindig machen können, sagte die stellvertretende Feuerwehrchefin von Miami-Dade, Raide Jadallah, am Mittwoch. Die Zahl der Toten liegt damit bei 16. Es werden noch 147 Menschen vermisst.

Ein Flügel des zwölfstöckigen Gebäudekomplexes in Surfside bei Miami war am vergangenen Donnerstag eingestürzt. Seither wurde niemand mehr lebend aus den Trümmern gerettet. Dennoch sprechen die Behörden weiter von einer Such- und Rettungsaktion. Floridas Gouverneur Ron DeSantis kündigte an, die Suche werde fortgesetzt. US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill wollen am Donnerstag den Unglücksort besuchen.

Rampe für Kran errichtet

900 Helfer und Helferinnen seien ohne Unterbrechung im Einsatz, hiess es von der Katastrophenschutzbehörde. Sie müssen sich mühsam und teilweise auf Händen und Knien durch den Schutt wühlen und Trümmer mit Schaufeln, Hacken und Sägen aus dem Weg schaffen. Die Suchmannschaften errichteten eine Rampe, damit ein Kran die Spitze des Trümmerhaufens erreichen konnte.

Am Dienstag mussten die Rettungsarbeiten wegen eines herannahenden Sturms unterbrochen werden. In den kommenden Tagen könnten weitere Schlechtwetterfronten drohen, sagte Kevin Guthrie von der Katastrophenschutzbehörde in Florida in einer Pressekonferenz. Er forderte weitere Helfer und Helferinnen aus anderen Teilen der USA an, um die Suchmannschaften zu entlasten.

Gebäudesicherheit wird geprüft

Parallel zur Suche ging die Aufarbeitung der Unglücksursache weiter. Staatsanwältin Katherine Fernandez Rundle kündigte Ermittlungen an. Die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte, sie und ihr Team würden mit Ingenieuren, Bauexperten und Geologen beraten, um die Gebäudesicherheit zu prüfen und Richtlinien auszuarbeiten, damit es niemals wieder zu einer solchen Tragödie komme.

Schäden schon seit 2018 bekannt

Strukturelle Schäden an dem 40 Jahre alten Gebäude sollen bereits seit 2018 bekannt gewesen sein. Die Vorsitzende der Eigentümergemeinschaft, Jean Wodnicki, warnte erst im April, dass diese Schäden sich zuletzt deutlich verschlimmert hätten, und dass bereits besprochene Reparaturen endlich angegangen werden müssten. Sie rief die anderen Eigentümer und Eigentümerinnen auf, dafür das Geld freizugeben. Kosten sollten die Renovierungen insgesamt 15,5 Millionen Dollar (rund 13 Millionen Euro).

