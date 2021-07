Unruhen in Südafrika : Zahl der Todesopfer steigt auf 276

Bei den Unruhen in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer erneut gestiegen. Bislang seien 276 Tote gezählt worden, teilte die Regierung am Mittwoch mit.

Die Lage in den Provinzen KwaZulu-Natal sowie Gauteng sei nun «stabil», teilte die Regierung am Mittwoch mit.

Die Bilanz, die zuvor bei 215 Toten lag wurde am Mittwoch nach oben korrigiert. Derweil begannen die ersten Gerichtsanhörungen von Verdächtigen wegen mutmasslicher Beteiligung an den gewaltsamen Protesten, die nach dem Haftantritt des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma begannen.

Seit dem Beginn der Unruhen seien 234 Menschen in Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal getötet worden, teilte die Regierung mit. 42 weitere Todesfälle wurden demnach in die Provinz Gauteng mit der Wirtschaftsmetropole Johannesburg verzeichnet. In beiden Provinzen sei die Lage nun «stabil», die Aufräumarbeiten seien im Gange.