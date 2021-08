Burkina Faso : Zahl der Todesopfer steigt nach Anschlag deutlich

Bei einem Angriff im Grenzgebiet zu Niger und Mali haben mutmassliche Jihadisten zahlreiche Menschen getötet. Von 80 bis über 100 Toten ist die Rede.

In Burkina Faso haben mutmassliche Terroristen einen Anschlag verübt.

Bei einem Anschlag mutmasslicher Jihadisten auf einen Militärkonvoi in Burkina Faso am Mittwoch sind nach jüngsten Angaben 80 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien 65 Zivilisten und 15 Gendarmen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Zuvor war von insgesamt 49 Opfern die Rede gewesen. Manchenorts heisst es, über 100 Menschen seien getötet worden.