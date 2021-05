Gewaltausbruch in Favela : Zahl der Toten bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro steigt auf 28

Die Zahl der Toten nach einem der blutigsten Polizeieinsätze in der Geschichte der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offensichtlich auf 28 gestiegen.

Am 6. Mai 2021 fand in einer Favela (einem Armenviertel) in Rio de Janeiro eine Drogenrazzia statt, die sich gegen Drogenhändler richtete, die beschuldigt werden, Minderjährige für ihre illegalen Aktivitäten zu rekrutieren.

Bei einem Polizeieinsatz in einer Favela am Donnerstag tötete die Polizei 27 Menschen.

Medien berichten, dass die Zahl der Toten nach einem der blutigsten Polizeieinsätze in der Geschichte der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro offensichtlich auf 28 gestiegen ist. Dies unter Berufung auf die Polizei am vergangenen Freitag. Demnach handelte es sich bei den Opfern um 27 Verdächtige und einen Beamten der Anti-Drogen-Einheit.

Zuvor hatte es geheissen, mindestens 25 Menschen, unter ihnen 24 Verdächtige, seien bei heftigen Gefechten zwischen mutmasslichen Mitgliedern von Drogenbanden und der Polizei in der Favela Jacarezinho getötet worden. Die drei weiteren Personen sind nach Angaben der Nachrichtenagentur «Agência Brasil» im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.

Aktivisten und Angehörige von Opfern erheben Vorwürfe gegen die Polizei

Im Juli hatte der Oberste Gerichtshof in Brasília Polizei-Einsätze in Favelas während der Corona-Pandemie ausgesetzt. Diese sind nur in «absoluten Ausnahmefällen» erlaubt. Aktivisten und Angehörige von Opfern protestierten, der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Claudio Castro, verteidigte die Operation. «Die Landesregierung ist am meisten daran interessiert, die Umstände der Ereignisse in Jacarezinho aufzuklären», sagte Castro.