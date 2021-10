«Medicane» über Sizilien : Zahl der Toten steigt auf drei – Rettungskräfte bergen Frauenleiche

Nach den Unwettern auf Sizilien haben Rettungskräfte die Leiche einer vermissten Frau geborgen. Damit steigt die Zahl der Toten auf drei. Eine Beruhigung der Wetterlage ist nicht in Sicht.

1 / 7 Am 28. Oktober 2021 entfernen Feuerwehrleute in Catania einen umgestürzten Baum. Sizilien war zwei Tage von einem Wirbelsturm getroffen worden. Am Donnerstagabend wird der nächste erwartet. REUTERS Dabei sind bereits drei Menschen in den Wassermassen ums Leben gekommen. AFP Die Grossstadt Catania wurde besonders schwer getroffen. Andrea Di Grazia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Darum gehts Sizilien wird von heftigen Unwettern getroffen.

Bereits drei Menschen kamen dabei ums Leben.

Nun wird vor einem Wirbelsturm gewarnt.

Heftige Unwetter sorgen in Süditalien für Zerstörungen. Sie forderten zudem bislang mindestens drei Todesopfer. Eine Frau war nach Einschätzung der Rettungskräfte am Sonntag – so wie auch ihr Mann – aus dem Auto ausgestiegen und von den Wassermassen erfasst worden. Ihr lebloser Körper wurde etwa fünf Kilometer vom Wagen entfernt entdeckt, wie die Polizei in Catania am Donnerstag mitteilte. Zuvor war ihr Mann in etwa zwei Kilometern Entfernung tot aufgefunden worden.

Am Dienstag wurde bereits bekannt, dass ein 53-jähriger Mann in der Stadt Gravina ums Leben gekommen war. Auch bei ihm wird vermutet, dass er mit seinem Auto steckenblieb, und beim Aussteigen von den Wassermassen mitgerissen wurde. Damit steigt die Zahl der Toten wegen des Unwetters auf drei.

«Medicane» soll am Donnerstagabend Sizilien treffen

Sizilien bereitet sich am Donnerstag auf den zweiten schweren Sturm innerhalb einer Woche vor. Das Unwetter sollte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an der Ostküste Siziliens eintreffen, wie die Behörde Ispra meldete.

Beim sogenannten «Medicane» werden mehr als 4,5 Meter hohe Wellen und heftige Regenfälle erwartet, wie die Behörde Ispra meldete. Unter einem «Medicane» versteht man einen Wirbelsturm im Mittelmeer (englisch: Mediterranean Hurricane).

Jetzt bedroht ein Wirbelsturm die Insel

Die Stürme führen seit Tagen zu Überschwemmungen und Schäden im Osten Siziliens. Die Regionalregierung rief am Mittwoch den Notstand aus. Und auf der beliebten Ferieninsel wird eine weitere Schlechtwetterfront erwartet.

Die zwei Freundinnen Anita (28) und Sabrina (28) aus dem Kanton Aargau befinden sich zurzeit in Catania auf Sizilien. 20min/News-Scout

Das Unwetter richtete laut dem Agrarverband Coldiretti schwere Schäden in den Zitrushainen und an den Olivenbäumen der Insel an. Extremwetterereignisse verursachten laut Coldiretti italienweit in diesem Jahr bereits rund zwei Milliarden Euro Verluste in der Landwirtschaft.

Bürgermeister ordnet Schliessung von Geschäften an

Vor allem die Grossstadt Catania am Fusse des Ätna war von den schweren Unwettern der letzten Tage betroffen. Dort hatten die Fluten Autos weggetragen und Strassen voller Schlamm und weggespülten Gegenständen hinterlassen.



Bürgermeister Salvo Pogliese ordnete als Konsequenz für Donnerstag und Freitag an, Schulen sowie Ämter und Geschäfte, die keine essenziellen Dienste anbieten, zu schliessen. «Die Vorhersagen sind besorgniserregend», sagte der Politiker in einem Video auf Facebook. Er forderte die Menschen auf, ihre Häuser nur für notwendige Erledigungen zu verlassen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!