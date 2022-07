Dolomiten : Zahl der Vermissten nach Gletschersturz steigt auf 20

An einer beliebten Route in der Marmolata-Gruppe in den Dolomiten kommt es zu einer Tragödie. Mindestens sechs Bergsteiger sterben. 20 Menschen werden derzeit vermisst.

1 / 5 Mindestens sechs Personen kamen beim Gletschersturz ums Leben. AFP Acht weitere Personen wurden verletzt. REUTERS Die Rettungskräfte suchen nach Vermissten. REUTERS

Darum gehts

Von einem Gletscher in Norditalien ist am Sonntag ein gewaltiger Eisbrocken abgebrochen und hat mindestens sechs Bergsteiger in den Tod gerissen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, als plötzlich Eis, Schnee und Geröll an der Marmolata in den östlichen Dolomiten zu Tale donnerten, teilte die Bergrettung mit. Mit fünf Hubschraubern und Suchmannschaften mit Hunden wurde nach möglichen weiteren Verschütteten gesucht.

Am Morgen sprachen die Behörden inzwischen von 20 Vermissten. Auch die Nummernschilder der Autos am Parkplatz wurden überprüft, um zu klären, ob es noch Vermisste gebe, sagte Bergrettungssprecher Walter Milan. Zwischenzeitlich musste der Einsatz unterbrochen werden, weil weitere Eisbrocken nach unten fielen.

Hohe Temperaturen wohl verantwortlich

Der Gletscher auf der Marmolata war in den vergangenen Jahren dramatisch geschmolzen. Experten des staatlichen Forschungszentrums CNR gehen davon aus, dass er in 25 bis 30 Jahren gar nicht mehr existieren wird. Bergrettungssprecher Milan sagte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Rai, die extreme Hitze in Italien seit Ende Juni könnte ebenfalls dazu beigetragen haben, dass ein sogenannter Sérac, ein Turm aus Gletschereis, abbrach.

Am Gipfel auf mehr als 3300 Metern seien in den vergangenen Tagen Temperaturen über zehn Grad Celsius gemessen worden. Das sei ganz offensichtlich nicht normal.