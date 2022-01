Weltgesundheitsorganisation : «Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen kommt Tsunami gleich»

Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in der vergangenen Woche um 71 Prozent gestiegen. Omikron dürfe nicht als «mild» eingestuft werden, warnt der WHO-Chef.

Die WHO hat einen Rekord für die Anzahl an wöchentlichen Corona-Infektionen vermeldet.

Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Rekordzahl wöchentlicher Coronavirus-Infektionen weltweit gemeldet. Die Zahl sei in der vergangenen Woche um 71 Prozent auf gut 9,5 Millionen gestiegen, was einem «Tsunami» gleichkomme, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag mit. Dies sei die bislang höchste Zahl der Coronavirus-Pandemie, in der jetzt die Omikron-Variante um sich greife. Es sei sicher, dass die Zahl wegen einer Verzögerung bei Tests während der Feiertage zum Jahresende eine Unterschätzung sei.