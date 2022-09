Tierversuche: Zahl schwerer Tierversuche nimmt zu – neue Verbots-Initiative geplant

Rund 575’000 Tiere wurden 2021 in der Schweiz für Tierversuche eingesetzt.

Der Initiant des Tierversuchsverbots, welches im Frühjahr 2022 abgelehnt wurde, kritisiert den Anstieg an Tierversuchen und plant eine neue Initiative.

Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz rund 575’000 Tiere für Versuche eingesetzt worden – eine Zunahme von drei Prozent, gemäss Mitteilung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Nicht nur die Anzahl der Versuchstiere war zunehmend, sondern auch die durchschnittliche Belastung der betroffenen Tiere.

«Was mit diesen Tieren passiert, ist schlicht unmenschlich»

Renato Werndli kämpft schon länger gegen Tierversuche. Bisher vergeblich: Am 22. Februar dieses Jahres hat das Stimmvolk die Tierversuchsverbots-Initiative mit gerade einmal 20,9 Prozent Ja-Anteil abgeschmettert. «Das war natürlich eine Kanterniederlage», sagt Werndli. Den Kampf gegen Tierversuche will er trotzdem nicht aufgeben: «Was mit diesen Tieren passiert, ist schlicht unmenschlich und ein Verbrechen», sagt der Veganer und Mediziner.

Forschende halten an bewährter Methode fest

Sorge bereitet ihm insbesondere der Anstieg der Tierversuche des dritten Schweregrads. «Diese Versuche bedeuten für die Tiere schwere Schmerzen, schweres Leiden und schwere Folgeschäden. Es sind Versuche, bei denen den Tieren beispielsweise bösartige Tumore eingepflanzt werden oder sie werden grösseren Operationen unterzogen.» Für Werndli ist klar: «Die Forschenden halten an Tierversuchen fest, weil sie diese Methode seit Jahrhunderten gewöhnt sind und auch Tierversuchsstudien besser publizieren können. Für die Pharmaindustrie geht es um Haftbefreiung – wenn etwas passiert, können sie sich mit den Tierversuchen rausreden.»

Trotz der Niederlage im Februar will Werndli nicht aufgeben. Eine neue, etwas abgeschwächte Volksinitiative sei bereits in Planung. «Ich bin überzeugt, dass die Zeit für ein Tierversuchsverbot bald reif ist. In Gesprächen mit Menschen erfahre ich immer wieder viel Support und auch die Anzahl Vegetarier und Veganerinnen nimmt laufend zu.» Spätestens bis Anfang 2024 müssen Werndli und seine Mitstreiter die nötigen 100’000 Unterschriften gesammelt haben.