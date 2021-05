Deutsche sind neidisch - Zahlen, Massnahmen, Aussichten – so anders regelt die Schweiz Corona

Private und öffentliche Treffen: In der Schweiz sind drinnen maximal zehn Personen, draussen maximal 15 Personen erlaubt. In Deutschland dürfen sich dagegen Menschen aus einem Haushalt mit nur einer weiteren Person treffen. Die Regel gilt für private Treffen und die Öffentlichkeit. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt.

Veranstaltungen: In der Schweiz dürfen sich aktuell in Innenräumen 50 Personen bei Veranstaltungen befinden. An Open-Air-Events maximal 100. Im Juli hebt der Bundesrat die Grenze auf bis zu 3000 Personen an. In Deutschland sind sämtliche Veranstaltungen derzeit noch untersagt. Auch Kinos und Museen sind, im Gegensatz zur Schweiz, noch geschlossen. Einzig die Aussenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten sind unter Hygiene- und Schutzmassnahmen geöffnet.

Restaurants und Terrassen: In der Schweiz sind die Terrassen unter Einhaltung von Schutzkonzepten geöffnet. Bei den deutschen Nachbarn besteht derzeit die einzige Möglichkeit, etwas aus dem Restaurant zu essen, über Lieferdienste.

Sport: In Deutschland darf tagsüber alleine oder zu zweit mit Personen aus demselben Haushalt Sport gemacht werden. Einzig Kinder bis 14 Jahren dürfen draussen in einer Gruppe mit bis zu fünf anderen Kindern kontaktfrei Sport machen. Berufssportler können weiterhin trainieren und auch Wettkämpfe austragen – ohne Zuschauer und unter Beachtung von Schutz- und Hygienekonzepten. Bei uns sind Veranstaltungen mit Publikum mit Einschränkungen seit dem 19. April wieder möglich. Auch Freizeitsport und Besuche im Fitness-Studio sind in der Schweiz seit Mitte April wieder möglich.

Schulen: In allen Schulstufen ist in der Schweiz Präsenzunterricht mit Konzept erlaubt. Die Teilnahme am Schulunterricht vor Ort ist in Deutschland nur möglich, wenn die anwesenden Personen zweimal in der Woche auf Corona getestet werden. Die Klassen werden im Wechsel unterrichtet.

Reisen: Deutschland hat für die Schweiz eine covidbedingte Reisewarnung ausgesprochen. Bei Reisen ins Risikogebiet muss eine zehntägige Quarantänepflicht eingehalten werden. Auf der BAG-Risikoliste sind aktuell die Bundesländer Sachsen und Thüringen. Wer von dort in die Schweiz einreist, muss in Quarantäne.

Ausgangssperre: Etwas, was hierzulande fast surreal anmutet: In den umliegenden Ländern Europas gelten teilweise Ausgangssperren. So auch in Deutschland. Sie gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Von der Regelung ausgenommen sind Personen, die zur Arbeit müssen oder Spaziergänger und Jogger –vorausgesetzt sie sind alleine unterwegs.