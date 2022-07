Guards in ELF : «Zahlreiche Anmeldungen» – Schweizer Football-Team sorgt für Hype 

Der Football-Betrieb in der Schweiz hat ab der kommenden Saison ein neues Mitglied. In der neuen European League of Football werden die Helvetic Guards die Schweiz vertreten.

1 / 3 In der ELF wird derzeit fleissig gespielt. Getty Images Zahlreiche Teams in Europa sind dabei. Getty Images Ab nächstem Jahr gibt es mit den Helvetic Guards auch ein Schweizer Team. Wir haben mit dem GM Toni Zöller gesprochen. Helvetic Guards

Darum gehts

Die European League of Football expandiert weiter. Seit dem Jahr 2021 versucht die Liga, das Millionen-Business der NFL auf Europa zu übertragen. Bislang wird in zwölf verschiedenen Städten in fünf verschiedenen Ländern gespielt. Ab der kommenden Saison kommt auch die Schweiz dazu. Der Name des neuen Teams: die Helvetic Guards. Das Team soll die ganze Schweiz repräsentieren. Bei der Logo-Verkündung schreiben die Verantwortlichen: «Seit je her sind Schweizer als gefürchtete Kämpfer bekannt und erreichten durch ihre Härte, Loyalität und Zuverlässigkeit einen besonderen Ruf.»

Gespielt werden soll in Zürich, auch wenn das Stadion derzeit noch nicht fix ist, wie General Manager Toni Zöller im Gespräch mit 20 Minuten sagt: «Die Verhandlungen laufen derzeit. Ich kann aber schon mit Sicherheit sagen, dass es nicht der Letzigrund oder die Schützenwiese sein wird.» Die Verantwortlichen der Guards erhoffen sich zwischen 2000 und 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Premieren-Saison im nächsten Jahr: «Wir wollen ein Kessel-Feeling, eine tolle Stimmung.» Doch nicht nur für die Stimmung wären viele Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig. Zöller erklärt: «Ticketing ist ein wichtiger Teil zum Finanzieren des Teams. Wir rechnen aber natürlich mit weniger.»

Spiele im Free-TV

Das Team, das aus 50 Spielern besteht, wird zu grossen Teilen mit Schweizern bestückt sein. 45 Akteure sollen aus dem eigenen Land stammen, wie Zöller erklärt. Man versuche, aktive Schweizer Footballer aus anderen Ländern wieder zurückzuholen. Zöller sagt aber auch: «Es wird kurzfristig auch die Schweizer Teams beeinträchtigen. Sie werden sicherlich Spieler verlieren.» In der Schweizer National-Liga A gibt es derzeit sechs Teams. Zöller versteht daher die Angst einiger Mannschaften. «Es gibt aber auch Teams, die es positiv sehen. Es ist sicherlich Stolz dabei, wenn dein Spieler im Free-TV zu sehen ist und auf höchstem europäischen Level spielt», meint der 25-Jährige. Dazu kommt laut Aussagen des General Managers: «Viele Spieler werden es nicht in den definitiven Kader schaffen. Aber sie werden auf höchstem Level trainieren und so auf einem höheren Niveau zu ihren Teams zurückkehren.»

Schaust du Football? Ja, ich liebe den Sport. Nur wegen Fantasy-Football. Nein, das ist nicht mein Sport.

Trotz Fernsehspielen und Partien in verschieden Ländern in Europa werden die meisten Schweizer Akteure nur vom Football nicht leben können. «Wir können Schweizern, die voll arbeitstätig sind und einen guten Lohn haben, nicht das Gleiche bieten. Wir wollen es aber so aufbauen, dass es sich in einigen Jahren so wandelt. Trotz dieser Tatsache haben sich schon zahlreiche Spieler beim Team gemeldet. Zöller sagt: «Wir haben wahnsinnig viele Nachrichten von Spielern erhalten.» Noch kein Akteur wurde bislang in den Kader aufgenommen. Die Verantwortlichen des sportlichen Bereichs arbeiten derzeit auf allen Ebenen. Im Oktober findet auch ein öffentliches Training statt. «Jeder kann kommen und sich zeigen», so Zöller.

Die Pläne der Franchise für die Schweiz sind gross. Um alle Teile des Landes einzubeziehen, gibt es auch schon die Idee, dass man ab dem zweiten Jahr in mehreren Teilen der Schweiz die Heimspiele durchführen wird. «Allerdings muss dazu erst mal eine Infrastruktur geschaffen werden», sagt Zöller. Übrigens, auf eine bestehende Infrastruktur verzichtete man bewusst. Der 25-Jährige erklärt: Wir wollten nicht, dass alte Rivalitäten eine Rolle spielen.»