Liestal BL: «Zahlreiche Hinweise» – 26-Jähriger nach Messerattacke festgenommen

Am 6. Juni stach ein Unbekannter in Liestal auf einen 68-Jährigen ein. Nun konnte ein 26-Jähriger Tatverdächtiger dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung in Untersuchungshaft genommen werden.

In Liestal wurde am 6. Juni am späten Nachmittag ein Mann (68) von einem Unbekannten niedergestochen. Die Tat ereignete sich am Frenkenweg zwischen Liestal und Bubendorf. Der Täter flüchtete in Richtung Bubendorf. Die Polizei sei aber derzeit daran, die Umstände der Tat sowie auch die genaue Örtlichkeit zu ermitteln. «Wir sind sehr auf Zeugen angewiesen», erklärte Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Nachfrage.

Am 6. Juni kam es in Liestal im Kanton Baselland zu einer Gewalttat. Ein Unbekannter stach auf einen 68-Jährigen ein, der gerade an der Frenke entlang spazierte. Vergangene Woche konnte eine männliche Person festgenommen werden, die dringend verdächtigt wird, die Tat begangen zu haben, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei hatte sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt, die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung halfen zusammen mit intensiven Ermittlungen dabei, dass ein 26-jähriger Afghane in Verbindung mit der Tat festgenommen werden konnte. Zur Zeit könnten jedoch keine weiteren Auskünfte über die Identität des mutmasslichen Täters gegeben werden, so die Polizei Basel-Landschaft.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet. Der Tatverdächtige wurde vom Zwangsmassnahmengericht Basel-Landschaft auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen, so die Baselbieter Polizei in ihrer Mitteilung.