Grosse Pflanzenschäden möglich: «Zahlreiche Japankäfer gefunden» – gefrässiger Schädling in Kloten entdeckt

Wie die Baudirektion des Kantons Zürich mitteilt, sind in den letzten Tagen in der Stadt Kloten «zahlreiche» Japankäfer gefunden worden.

Nachdem die Insekten 2020 zum ersten Mal im Tessin auftauchten, wurden anschliessend auch in Basel und nun in Kloten Käfer gefunden.

Die gebietsfremden Käfer müssten nun rasch getilgt werden, um eine Ausbreitung auf öffentlichen Grünflächen als auch in privaten Gärten zu verhindern.