Kanton St. Gallen – Zahlreiche Unfälle nach starken Schneefällen

Im Kanton St. Gallen kam es am Montag (10.01.2022) zu zahlreichen Selbstunfällen. Im Bild ein Lastwagen in Bad Ragaz.

«Seit Mitternacht mussten die Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen an 16 Verkehrsunfälle ausrücken», heisst es in einer Medienmitteilung vom Montagnachmittag. So blieben etwa auf der Autobahn A1, am Bürerstich bei Oberbüren, mehrere Lastwagen stecken.