Ford meldet Patent für «Rücknahmesystem» an

Patentanmeldung : Zahlst du deinen Fahrzeugkredit nicht, könnte dir dein Auto bald davonfahren

Der Autohersteller Ford reichte in den USA ein Patent zu einem «Rücknahmesystem» ein. Der autonom fahrende Ford-Wagen könnte seinem Besitzer davonfahren, wenn dieser seinen Kreditzahlungen nicht nachkommt.

Ob Ford die Technologie in Zukunft tatsächlich einsetzen wird, ist ungewiss.

Das Auto könnte unter anderem den Fahrer ausschliessen und an einen anderen Ort fahren.

Ford meldet in den USA ein Patent für ein System an, das für Aufsehen sorgt.

Ford will in den USA ein System patentieren lassen, das die Rücknahme eines Autos vereinfachen soll, wenn der Besitzer seinen Kredit nicht zeitig abbezahlt. Ein selbstfahrender Wagen könnte so zurück zum Kreditgeber fahren können – oder auch direkt zum Schrottplatz.