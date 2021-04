1 / 3 Es brodelt bei den Bayern. Verlässt Hansi Flick die Münchner im Sommer? Und wird Julian Nagelsmann sein Nachfolger? Pool via REUTERS Hansi Flick könnte im Sommer die Bayern verlassen und Nachfolger von Jogi Löw bei der deutschen Nationalmannschaft werden. Bis jetzt sind das aber alles nur Spekulationen. Pool via REUTERS Julian Nagelsmann macht in Leipzig einen guten Job. Er wäre ein würdiger Nachfolger von Hansi Flick bei den Bayern. Doch lässt ihn RB Leipzig ziehen? Und wenn ja, für wie viel Geld? REUTERS

In den letzten Wochen wurde immer wieder darüber diskutiert, ob Hansi Flick noch zufrieden ist bei den Bayern. Eigentlich eine absurde Diskussion, hat der Deutsche doch letztes Jahr saisonübergreifend sechs Titel mit den Münchnern gewonnen. Es ist aber auch offenkundig bekannt, dass intern bei den Bayern ein Machtkampf herrscht. So sind sich Trainer Flick und Sportchef Hasan Salihamidzic oft nicht einig, was Transfers und Vertragsverlängerungen von Spielern angeht. Es herrschen chaotische Zeiten beim FC Bayern, früher auch FC Hollywood genannt. Einer, der davon profitieren könnte, ist Julian Nagelsmann, aktueller Trainer bei RB Leipzig.

Die Spekulationen um einen Wechsel als Flick-Ersatz zum FC Bayern nehmen nämlich nicht ab. Wozu auch er selbst beiträgt. Seine erfolgreiche Arbeit macht ihn zu einem gefragten Mann, der aber in Leipzig längst nicht fertig ist. Keine Frage: Mit jedem Erfolg, mit jedem Punktgewinn wird Nagelsmann für andere Clubs interessanter. Die Art und Weise, wie er das Projekt RB Leipzig von Ralf Rangnick in den fast zwei Spielzeiten weiterentwickelte, hat ihn nicht nur in Deutschland noch mehr ins Blickfeld gerückt. Was dem jungen Coach fehlt, sind vorzeigbare Titel. Doch die könnten in dieser Saison noch kommen, denn Leipzig weist nur fünf Punkte Rückstand auf die Bayern auf und im DFB-Pokal stehen die Sachsen im Halbfinal.

Grosse Summe für Nagelsmann-Transfer fällig

Es gehe darum, «dass wir alle Spiele gewinnen müssen und Bayern nach Adam Riese noch zwei verlieren muss, um dann die Schale nach Leipzig zu holen. Das ist ein sehr weiter Weg, aber wir werden ihn gehen und schauen, was am Ende rauskommt», formulierte es Nagelsmann. Und dann als Meistertrainer nächsten Sommer zu den Bayern wechseln? «Für Julian gibt es kein Preisschild», sagt Vorstandsvorsitzender von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff. Möchte man den Informationen von Sport1 Glauben schenken, gibt es sehr wohl ein Preisschild für den Leipzig-Trainer. RB soll bereit sein, bei einem Angebot zwischen 15 und 20 Millionen Euro ihren Erfolgstrainer nach München ziehen zu lassen. Solche hohe Summen sind schon lange keine Neuheit mehr im Trainerbusiness. Erst diese Woche verpflichtete Borussia Mönchengladbach Adi Hütter als Trainer für die kommende Saison. Ablösesumme für den Österreicher und Ex-YB-Trainer? Satte 7,5 Millionen Euro. Und Borussia Dortmund zahlte die Ausstiegsklausel von Marco Rose, noch aktueller Trainer von Gladbach. Betrag? Fünf Millionen Euro.

Und was macht RB Leipzig, falls die Bayern bereit sind, diese unerhebliche Summe aufzuwenden? RB Leipzig wäre nicht RB Leipzig, wenn sie dann nicht bei ihrem Partnerverein in Salzburg fischen würden. Denn dort leistet der aktuelle Trainer von Salzburg, Jesse Marsh, auch richtig gute Arbeit. Es bleibt also abzuwarten. Sicher ist, dass die deutsche Meisterschaft noch genau so offen und spannend ist, wie die Diskussionen um den Trainerjob bei Bayern München.