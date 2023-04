Aesch BL: Zahmes Schaf stirbt an Grüsel-Brot – «Man konnte mit ihm spazieren gehen»

In Aesch im Kanton Baselland wurde ein Schaf tot aufgefunden, nachdem es mutmasslich von Spaziergängern gefüttert worden war. Das Schaf gehörte Florin Borer. Das Tier hinterlässt ein dreimonatiges Lamm. Borer machte den tragischen Vorfall in einer öffentlichen Aescher Facebook-Gruppe publik – mitsamt Bild des verstorbenen Schafs. Im Post warnt er vor den schweren Folgen der gut gemeinten Geste.

Am Wochenende habe er per Telefon von einem Spaziergänger gesagt bekommen, dass auf seiner Weide in der Nähe von Aesch im Baselbiet ein totes Schaf liege. Ein Freund, der gerade in der Nähe der besagten Wiese war, bestätigte den Verdacht. Rund um das verendete Tier seien schimmelnde Brotstücke gelegen. Borer meldete den Fall der Polizei und erstattete bereits Anzeige gegen unbekannt.

«Das Schaf braucht Gras und Heu, aber kein Brot. Dass jemand denkt, er müsse die Tiere füttern, kann ich nicht nachvollziehen», erklärt Borer. Speziell schimmelndes, aber auch frisches Brot würde in den Mägen der Schafe so stark anschwellen, dass es die Tiere, wie in diesem Fall, umbringen würde. Trockenes Brot würde er bloss vereinzelt als Lockmittel benutzen. Fremde Tiere gehören nicht gefüttert, so der Schafhalter. Und auch in der Aescher Gruppe sind sich die Mitglieder einig: «Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, einfach die Tiere von anderen Leuten zu füttern», so ein User.