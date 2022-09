Marseille : Zahnarzt des Schreckens zerstörte Tausende Zähne – 8 Jahre Gefängnis

«Schlächter», «Betrüger» riefen seine Patienten, als ihr ehemaliger Zahnarzt in Marseille vor Gericht eintraf. Lionel Guedj (41) hatte vielen von ihnen das Lächeln von Filmstars versprochen – um ihnen dann so viele Zähne wie möglich zu ziehen oder abzutöten und ihnen teuren Zahnersatz anzudrehen. Ein Gericht in Marseille verurteilte ihn am Donnerstag wegen mutwilliger Körperverletzung und Verstümmelung zu acht Jahren Haft. Guedjs Vater, der mit ihm zusammengearbeitet hatte, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.