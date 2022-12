Betrugsversuch: Zahnarztpraxis erhält 400 Packungen Handschuhe, die sie nie bestellt hat

1 / 4 Eine Berner Zahnarztklinik wurde beinahe Opfer einer fragwürdigen Verkaufstaktik. IMAGO/Shotshop So kündigte ein Telefonat in die Praxis zunächst eine Verzögerung bei einer Bestellung an. Wenig später folgte eine Mail, in der das Unternehmen Office Value die «wie vereinbarte» Bestellung ankündigte. IMAGO/snowfieldphotography Wenig später gingen 200 Packungen Hygienehandschuhe bei der Praxis ein, die diese aber nie bestellt hatte. IMAGO/Panthermedia

Darum gehts Eine Berner Zahnarztpraxis wurde beinahe Opfer eines Telefontricks durch eine dubiose Firma.

So lieferte die Office Value GmbH 400 Packungen Hygienehandschuhe an die Praxis von Stefanie Hirt.

Diese hatte die Handschuhe aber nie bestellt und wehrte sich gegen die Zahlungsaufforderung eines Inkasso-Unternehmens.

Alles begann mit einem Telefonanruf in der Zahnarztpraxis von Stefanie Hirt in Schwarzenburg. Der Anrufer wollte die Lernende am Telefon sprechen und teilte ihr daraufhin mit, dass eine Bestellung unterwegs sei, die etwas im Rückstand sei. Die junge Frau habe diese Mitteilung lediglich mit einem «Okay» zur Kenntnis genommen.

Wenig später sei eine E-Mail von der Firma Office Value GmbH bei der Praxis eingegangen, in der das Unternehmen schreibt, dass es der Praxis «wie vereinbart» die bestellte Ware zusende. Eine andere Mitarbeiterin habe daraufhin, in der Annahme, dass es sich um eine reguläre Bestellung handelt, mit einer Bestätigung geantwortet, wie die Chefin gegenüber SRF News sagt.

«Kurz darauf hatten wir 400 Packungen Hygienehandschuhe bei uns, die niemand bestellt hatte», so Stefanie Hirt. Die Rechnung von 2000 Franken sei kurz danach gefolgt. Die Zahnärztin versuchte daraufhin ohne Erfolg, Office Value telefonisch zu erreichen, und teilte dem Unternehmen in einer E-Mail mit, dass man die Handschuhe nicht bestellt habe und diese folglich zurückschicken werde.

Inkasso-Firma forderte Geld ein

Zwei Versuche, das Paket zurückzusenden, wurden vom Empfänger abgelehnt – auf die Bitte, die Ware abzuholen, folgte gar nicht erst eine Reaktion. Stattdessen forderte die Inkasso-Firma Zenit Factoring, in Liechtenstein ansässig, die Zahnarztpraxis zur Begleichung der Rechnung von 2000 Franken auf.

Diese Forderung hat das Unternehmen mittlerweile zurückgezogen. Auf Anfrage von SRF News schreibt Zenit Factoring, dass man «vermehrt feststellen müsse», dass die Firma Office Value zahlreiche Rechnungen fingiert und von angeblichen Kunden, Zahlungen eingefordert habe. Der Vertrag mit dem Unternehmen sei deshalb mit sofortiger Wirkung gekündet worden.

«Habe bereits ähnliche Fälle erlebt»

Für die Praxis von Stefanie Hirt gibt es also ein Happy End. Trotzdem findet sie die Aktion «das Hinterletzte – solche Leute müssen aus dem Verkehr gezogen werden». Ähnliche Maschen habe sie schon bei Druckerpatronen erlebt. Die Firma Office Value GmbH mit Sitz in Erlen hat derweil auf mehrere schriftliche und telefonische Anfragen von SRF News nicht reagiert.