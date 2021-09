Schweizer Söldner im Check : Zakaria und Itten glänzen als Torschützen – Omlin kassiert Tunnel gegen PSG

Einige Schweizer Söldner betrieben am Wochenende Werbung in eigener Sache, andere konnten weniger brillieren. Im Söldner-Check gibt den Überblick über die Schweizer Fussballer im Ausland.

Bundesliga

78 seiner 80 Zuspiele kamen an – eine herausragende Passquote. Er war neben Sommer der stärkste Spieler in der Gladbacher Defensive gegen eine extrem schwache Dortmund-Offensive ohne Haaland und Reus. Hatte zudem selber noch eine gute Torchance.

Eroberte die meisten Bälle aller Spieler auf dem Feld, zeigte sich leidenschaftlich und vermutlich auch eine seiner besten Leistungen in den letzten Monaten. Mit seinem entscheidenden Flipper-Tor war er massgeblich am Sieg beteiligt und wurde von Sky zum Mann des Spiels gewählt .

Stand mal wieder in der Startelf und half fleissig im Pressing mit, lief die BVB-Verteidigung immer wieder an. Hatte zudem zwei Torschüsse – kein einfaches Spiel für den Nati-Stürmer.

Premier League

Serie A

Spielt erst am Montagabend gegen Aufsteiger Venezia. Auch eine Erfahrung in dieser Stadt.

Ligue 1

Das Spiel gegen Lorient wurde von einer sehr frühen Roten Karte gegen den Europameister Emerson überschattet. Xherdan Shaqiri war mehrheitlich in der Defensive beschäftigt. Zur Pause ausgewechselt. Am Ende reichte es noch für ein 1:1.

Weitere Ligen

Ein Spiel von Antwerpen? Ein Treffer von Frey! Erneut war der Stürmer erfolgreich und verhalf seinem Team so zum Sieg. In der 70. Spielminute schoss der 27-Jährige das 1:1. Am Ende gewann Antwerpen mit 2:1 und setzte sich nun einen Punkt hinter Leader Brügge an der Spitze der Tabelle fest.