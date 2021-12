Im Sommer ablösefrei zu haben : Zakaria verlässt Gladbach definitiv – folgt ein Transfer schon im Winter?

Denis Zakaria und Borussia Mönchengladbach gehen im Sommer getrennte Wege. Dies vermelden deutsche Medien am Mittwoch. Es sei denn, der Mittelfeldspieler wird schon im Winter verkauft.

Spätestens im Sommer wird Denis Zakaria seinen Verein Borussia Mönchengladbach nach fünf Jahren verlassen. Dies vermelden mehrere deutsche Medien am Mittwochnachmittag. Damit endet ein langes Hin und Her um eine mögliche Vertragsverlängerung des Nati-Stars. Gladbach Sportchef Max Eberl (48) hatte seinen unentschlossenen Spielern bis Ende Jahr Zeit gegeben, ihre Situation zu klären. Am Mittwoch habe Zakaria schliesslich bekanntgegeben, sein Arbeitspapier beim 14. der Bundesliga nicht verlängern zu wollen.



Für den 25-Jährigen bedeutet dies: Im Sommer kann er von einem anderen Verein ablösefrei übernommen werden – und möglicherweise ein dickes Handgeld kassieren. Ein Horror-Szenario für Gladbach. Schliesslich hatte man für Zakaria 2017 rund zwölf Millionen an YB überwiesen. Und hätte für den Mittelfeldspieler, der sich seither bei den Fohlen prächtig entwickelte, einiges mehr einnehmen können. Nun läuft man in Gladbach aber Gefahr, am Ende mit leeren Händen dazustehen.