Zakaria, Xhaka, Cömert: Diese Nati-Stars könnten noch im Winter wechseln

1 / 7 Der Vertrag von Denis Zakaria bei Gladbach läuft im Sommer aus – verkauft ihn sein Club darum noch in diesem Winter? imago images/Jan Huebner Der Wechsel von Michel Aebischer zu Cagliari ist so gut wie durch. Toto Marti/Blick/freshfocus Der BVB will Manuel Akanji unbedingt langfristig an sich binden. Getty Images

Trotz der bitteren Cup-Pleite gegen Zweitligist St. Pauli gibt es diese Woche für Dortmund-Verteidiger Manuel Akanji auch eine erfreuliche Nachricht. Der BVB will unbedingt den Vertrag mit dem Nati-Star verlängern. «Manuel ist ein absoluter Führungsspieler, der alle Spiele für uns gemacht hat, wenn er fit war», sagt der künftige Sportchef Sebastian Kehl gegenüber der «Sport Bild».

«Er ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Defensive und hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben sehr grosses Vertrauen in seine Fähigkeiten», sagt Kehl weiter. Der bis 2023 laufende Vertrag soll deshalb so schnell wie möglich verlängert werden. Das neue Arbeitspapier soll bis 2026 andauern.

Seinen Club definitiv verlassen wird Denis Zakaria. Die Frage ist nur wann, denn will Gladbach für den Nati-Mittelfeldspieler noch eine Ablöse kassieren, muss der 25-Jährige noch bis Ende Januar den Verein wechseln. Im Sommer wäre der Genfer dann gratis zu haben. Ende Dezember hatte Zakaria bekannt gegeben, seinen auslaufenden Vertrag bei der Borussia nicht zu verlängern.

Aebischer nach Italien

Doch wohin zieht es den ehemaligen YB-Spieler? Der englische Rekordmeister Manchester United hat sich offenbar aus dem Rennen um Zakaria zurückgezogen, dafür hat nun Juventus Turin seine Fühler nach dem 40-fachen Nationalspieler ausgestreckt. Auch Dortmund soll interessiert sein. Will Gladbach am 30-Millionen-Mann noch etwas verdienen, muss er noch im Januar verkauft werden.

Mit Michel Aebischer (25) hat ein anderer Nati-Spieler in diesem Winter einen Transfer bereits so gut wie vollzogen. Der Berner wechselt in die Serie A zu Cagliari Calcio, die definitive Vollzugsmeldung könnte bereits am Mittwoch öffentlich werden. Die Leihgebühr kostet den 18. der italienischen Liga etwa 520'000 Franken, im Sommer könnte eine Kaufpflicht von etwas über 3,5 Millionen greifen und Aebischer mit einem Vierjahres-Vertrag ausgestattet werden.

Drei Bundesliga-Clubs wollen Imeri

Ebenfalls hoch gehandelt wird in Italien der Name von Kastriot Imeri. Laut Informationen von Sky will der FC Genua für den Offensiv-Allrounder von Servette rund 3 Millionen Franken auf den Tisch legen. Mit Silvan Hefti hat der Serie-A-Club in diese Winter bereits schon einen Schweizer verpflichtet, nun könnte Imeri folgen. Zudem seien auch drei Vereine aus der Bundesliga am 21-Jährigen Nati-Neuling interessiert – jedoch an einer Verpflichtung im kommenden Sommer.

Für Nati-Aufsteiger Noah Okafor dürfte ein Wechsel im Winter dagegen vorerst vom Tisch sein. Zwischenzeitlich hatte Saudi-Club Newcastle ein Auge auf den Salzburg Stürmer geworfen. Nachdem bei den Engländern Stossstürmer Callum Wilson ausgefallen war, hatte der neuerdings reichste Club der Welt kurzfristig Ersatz gesucht. Statt des Schweizers schnappte sich das abstiegsbedrohte Newcastle den 30-jährigen Neuseeländer Chris Wood von Tabellennachbar Burnley und legte mal ebenso 31 Millionen Franken auf den Tisch. Spätestens aber im Sommer dürfte Okafor bei vielen grossen Clubs erneut zum Thema werden.

Roma buhlt erneut um Xhaka

Ein grosses Fragezeichen steht dagegen hinter dem Namen Granit Xhaka. Nachdem sein Transfer zu AS Roma trotz öffentlich kommuniziertem Wechselwunsch im vergangenen Sommer scheinbar in letzter Sekunde platzte, kämpfte sich der Nati-Captain nach seiner Corona-Erkrankung und schwierigem Saisonstart zurück in die Arsenal-Startelf.

Doch eine neuerliche Infektion und ein Platzverweis im Cup gegen Liverpool warfen den 29-Jährigen in den vergangenen Tagen wieder zurück. Bei den Fans ist der ehemalige Gunners-Captain schon seit einer Weile nicht mehr unumstritten. Nun soll die Roma die Bemühungen um Xhaka erneut aufgenommen haben, wie Eurosport berichtet. Offenbar möchte José Mourinho den Basler nach wie vor in die italienische Hauptstadt locken.

Am unglücklichsten dürfte aber wohl aktuell gerade Xherdan Shaqiri sein. Im Sommer waren mehrere Clubs aus Spanien und Italien am 100-fachen Nationalspieler interessiert. Dieser entschied sich für Lyon, wo er nach einem kurzen Zwischenhoch aktuell wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Gegen Troyes kam Shaqiri am vergangenen Wochenende zum ersten Kurzeinsatz seit über einem Monat. Laut der französischen «L’Équipe» soll Lyon seinen Sommer-Neuzugang bereits wieder abgeben wollen. Nur gibt es zurzeit noch keine Interessenten für einen Shaqiri-Transfer.

Schär und Cömert ab Sommer ohne Vertrag

Spätestens im Sommer könnten auch die beiden Innenverteidiger Fabian Schär und Eray Cömert bei einem neuen Verein unterschreiben – auch ihre Verträge laufen Ende Juni aus. Zuletzt gehörte Schär (30) in Newcastle wieder zum Stammpersonal, seine Zukunft beim Vorletzten der Premier League scheint aber dennoch ungewiss. Vieles wird davon abhängen, wie gross die Shopping-Tour des Clubs nach der Übernahme durch den saudischen Staatsfond im Sommer ausfallen wird. Aktuell buhlt Newcastle auf der Innenverteidiger-Position um den Brasilianer Diego Carlos vom FC Sevilla.

Bei Eray Cömert sieht die Lage etwas anders aus. In der Super League ist der 23-Jährige seit Mitte Oktober ohne eine einzige Einsatz-Minute. Die Zeichen im Joggeli stehen auf Abschied, auch wenn Cömert gegen aussen den Eindruck macht, sich durchbeissen zu wollen. Das wissen auch die FCB-Fans: Nach dem letzten Hinrunden-Spiel gegen GC (2:2) verabschieden sie das Eigengewächs bereits mit Sprechchören und Plakaten. Möglich, dass es Cömert bereits diesen Winter für eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich in die Türkei zieht.