Wechselt Nati-Star Denis Zakaria zu Borussia Dortmund?

Denis Zakaria kassierte am Sonntagnachmittag eine herbe 0:6-Klatsche mit Gladbach gegen Freiburg. Nach 37 Minuten musste Nati-Torhüter Yann Sommer schon das sechste Mal hinter sich greifen. Dennoch überzeugt Zakaria in dieser Saison bei Gladbach. Seine guten Leistungen bringen den Genfer auf den Wunschzettel einiger Top Clubs. In den letzten Wochen gab es Gerüchte über das Interesse von Arsenal, Barcelona, Juventus Turin, Inter Mailand oder auch von AS Rom.