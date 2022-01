Kopfhörer und Apple Watch – Zalando bietet neu Produkte von Apple und Beats an

1.90 Franken für Langstreckenversand

Zalando verlangt für gewisse Bestellungen neu Versandkosten. 1.90 Franken kostet der sogenannte Langstreckenversand in die Schweiz. Produkte, die so versendet werden, kommen aus den Zalando-Logistikzentren in Polen, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage: «Durch das Zollverfahren in der Schweiz liefern wir Produkte direkt aus Polen, ohne etwa einen Zwischenstopp in Deutschland einzulegen.» Der Online-Modehändler will so zusätzliche Produkte aus weiter entfernten Logistikzentren anbieten.