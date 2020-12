Ab 2021 führen nicht mehr drei Personen den Modehändler Zalando, sondern nur noch zwei. Der Co-Chef Rubin Ritter verlässt das Unternehmen nach elf Jahren, wie Zalando in einer Medienmitteilung schreibt. Seine Frau solle nun Karriere machen können, gibt er als Begründung an.

«Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll», schreibt der bisherige Co-Chef in seinem Statement. Er wolle seinem Leben eine neue Richtung geben, heisst es weiter. Für seine eigene Zukunft wünsche er sich mehr Freiraum, um «neue Interessen jenseits von Zalando zu verfolgen». Was Ritters Frau beruflich macht, teilt Zalando nicht mit.