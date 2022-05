Sexistisches Kleiderangebot: Zalando empört mit Mini-Shorts für Mädchen

«Wie sexy soll ein Säugling sein?»

«Zwingen Mädchen in bestimmte Rollen»

GLP-Nationalrätin Corina Gredig hat den Post retweetet. Nicht nur Shorts, sondern auch viele andere Kleidungsstücke für Mädchen seien oft kürzer, eng und weniger funktional als jene für Jungen, sagt Gredig auf Anfrage von 20 Minuten. «Wir müssen uns beispielsweise nicht wundern, warum sich Mädchen weniger für technische Berufe interessieren, wenn wir sie schon so früh in eine bestimmte Rolle zwängen.» Kinder hätten einen grossen Bewegungsdrang, so Gredig, die zwei Kinder hat. «Solche Outfits schränkten Mädchen in ihrer Bewegungsfreiheit ein und vermitteln die Idee, dass sie besser lieb und herzig zu Hause sitzen sollen, statt draussen Sport zu machen oder die Natur zu entdecken.»