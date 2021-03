Zalando erlebt 2020 einen Boom

Zalando gehört zu den grossen Gewinnern der Corona-Pandemie: Der Online-Riese mit Sitz in Berlin hat im letzten Jahr seinen Umsatz um 23,8 Prozent auf acht Milliarden Euro gesteigert, wie das Unternehmen mitteilt. Der Bruttowarenumsatz betrug 10,7 Milliarden Euro, das ist eine Steigerung von rund 30 Prozent. Die geschlossenen Läden haben Zalando auch neue Kunden zugespielt: 2020 zählte der Onlinehändler 38,7 Millionen aktive Kundinnen und Kunden, 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch der Start in das Geschäftsjahr 2021 sei ausserordentlich gut verlaufen. Nach diesen erfolgreichen vergangenen Monaten will Zalando nun noch stärker wachsen und bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro Bruttowarenumsatz machen. Der Modehändler will weiter expandieren: Dieses Jahr kommen Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, die Slowakei und Slowenien dazu, 2022 Rumänien und Ungarn.