Umsatz-Plus

Zalando gewinnt Millionen Kunden in Corona-Krise

Zalando profitiert von der Coronakrise. Der Umsatz ist um rund einen Fünftel gestiegen.

Europas grösster Online-Modehändler Zalando hat in der Corona-Krise Millionen Kunden gewonnen. Ende Juni habe die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel höher bei mehr als 34 Millionen gelegen, teilte das in Berlin ansässige Unternehmen am Dienstag mit.