Bei Zalando müssen Kunden nicht mehr angeben, welches Geschlecht sie haben. Stattdessen kann die Modevorliebe ausgewählt werden – also Damen- oder Herrenmode oder gleich beides. Damit will der Modehändler für ein inklusives Einkaufserlebnis sorgen.

Ausserdem hat Zalando eine gendergerechte Sprache eingeführt. Darum werden Kunden nicht mehr mit geschlechtsspezifischen Pronomen wie Herr oder Frau angesprochen. Neuerdings werden Kunden nur noch mit Namen angeschrieben, wie das Unternehmen in seinem Diversitäts- und Inklusionsbericht schreibt.

Mehr Models in allen Grössen

Damit sich alle Kunden bei Zalando repräsentiert fühlen, sollen auch die Models vielfältiger werden. Das heisst, Kleider werden in allen Grössen, darunter auch Plus Size, gezeigt. Beautyprodukte gibt es ab sofort in allen Hauttönen.