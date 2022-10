Adaptive Mode: Zalando macht jetzt Mode für Menschen mit Behinderung

Während viele Menschen beim Onlineshopping alles in den digitalen Warenkorb schmeissen können, was das Herz begehrt, sieht die Realität für Menschen mit Behinderung oft etwas anders aus. Um das Shopping-Erlebnis für Menschen mit Behinderung zu verbessern, hat Zalando nun eine Kollektion mit adaptiven Kleidungsstücken lanciert.

Hilfe durch Klett- und Magnetverschlüsse

Schon kleine Änderungen könnnen bei adaptiver Kleidung einen grossen Unterschied machen: Magnet und Klettverschlüsse an Hemden erleichtern etwa das An- und Ausziehen und ein elastischer Bund ist für Menschen, die einen Rollstuhl benutzen, bequemer und bietet auch Platz für allfällige medizinische Geräte. «Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lebt etwa jede fünfte Europäerin und jeder fünfte Europäer mit einer Form von Behinderung, die das Tragen von adaptiver Mode erfordert», schreibt Zalando in einer Mitteilung.