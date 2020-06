Interne Untersuchung gestartet

Zalando muss sich Rassismus-Vorwürfen stellen

Ein ehemaliger Zalando-Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe gegen den Online-Modehändler: Zalando sei rassistisch bei der Auswahl von Models. Der Modehändler startet nun eine interne Untersuchung.

Nach dem Tod von George Flyod in den USA setzten viele Firmen ein Zeichen gegen Rassismus: In den sozialen Netzwerken teilten sie ein schwarzes Quadrat. So auch Zalando. Doch jetzt wirft der ehemalige Mitarbeiter Fernando Torres in einem Instagram-Post dem Online-Modehändler Rassismus vor.