Langstreckenversand – Zalando verschickt Kleider direkt aus Polen in die Schweiz

Die Ware kommt dann direkt per Lastwagen aus einem Logistikzentrum in Polen.

Zalando bietet Langstreckenversand in die Schweiz für 1.90 Franken an.

Produkte, die so versendet werden, kommen aus den Zalando-Logistikzentren in Polen, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage: «Durch das Zollverfahren in der Schweiz liefern wir Produkte direkt aus Polen, ohne etwa einen Zwischenstopp in Deutschland einzulegen.»