Coronakrise

Zara-Mutter schliesst bis zu 1’200 Läden

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Textilunternehmen Inditex in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen plant, bis zu 1200 Läden zu schliessen.

Der Mutterkonzern des Textileinzelhändlers Zara ist im ersten Quartal aufgrund der Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Der Nettoverlust belaufe sich auf 409 Millionen Euro, teilte Inditex mit. Der Umsatz rutschte auf 3,3 Milliarden von 5,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Der rapide Umsatzrückgang habe sich jedoch Anfang Juni verlangsamt, insbesondere in Ländern, in denen die Läden bereits geöffnet waren. Die Online-Verkäufe seien in der Zwischenzeit stark gestiegen, im April etwa um 95 Prozent, erklärte das Unternehmen.