Rücksende-Porto: Zara will Geld bei Retouren – «jetzt werden andere Händler nachziehen»

2.95 Franken pro Päckli

Nur wer die Ware selber in den Laden von Zara zurück bringt, muss keine Gebühr in Höhe von 2.95 Franken zahlen. Dieser Betrag deckt die Kosten fürs Päckli aber nicht. Laut Zumstein zahlen Firmen zwischen zehn bis 20 Franken für die Bearbeitung von Retouren inklusive Prüfen und Neuaufbereiten oder Vernichten der Ware. Würden die Händler aber zehn Franken verlangen, ginge die Kundschaft zur Konkurrenz ohne Gebühren.

«Wenn einer anfängt, ziehen die anderen mit»

Der Luzerner Grüne-Nationalrat Michael Töngi fordert in einer hängigen Motion, dass Händler zu genau so einer Gebühr verpflichtet werden. Entsprechend froh ist er über den Schritt von Zara. «Um unnötige Transporte und Retouren zu vermeiden, ist eine Rücksendegebühr der wichtigste Schritt», sagt Töngi zu 20 Minuten. Deshalb brauche es eine gesetzliche Vorschrift für alle Händler.

Höhe der Gebühr ist nicht entscheidend

Gratis sei die Retoure ohnehin nicht, da die Händler diese im Preis einberechneten. Zara sei mit den knapp drei Franken zwar am unteren Ende der Gebührenskala. Doch die Gebühr werde trotzdem Wirkung zeigen, weil die Höhe zweitrangig sei, wie Untersuchungen gezeigt hätten. So seien in Deutschland bei einer Gebühr von drei Euro die Rücksendungen um etwa 16 Prozent zurückgegangen, so Töngi.