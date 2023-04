Wünnewil-Flamatt: Familie rettet angefahrenen Hund

«Der Gedanke, dass so viele im Auto einfach an ihm vorbeigefahren sind, ist für uns belastend», sagt Julia Hagi (23) aus Wünnewil-Flamatt FR zu 20 Minuten. Ende März war sie mit ihrer Familie in Italien unterwegs, als sie am Rand der Superstrada einen «torkelnden und jaulenden jungen Hund» entdeckten. «Wir haben direkt angehalten und ihn mitgenommen», erzählt Hagi.

Sie seien direkt zu einem örtlichen Tierarzt gefahren, der sofort den gebrochenen rechten Oberschenkel, die Elle und die Speiche bemerkte. «Der Tierarzt sagte, er müsse sofort operiert werden», so Hagi. Er habe der Familie zwei Möglichkeiten präsentiert: Den vier- bis fünfmonatigen Maremmano-Rüden einschläfern zu lassen oder ihn in die Schweiz mitzunehmen. «Wir haben uns eigentlich vorgenommen, erstmal keine weiteren Tiere aufzunehmen, da wir auch finanziell an unsere Grenzen kommen. Aber den Zaro konnten wir nicht einfach zum Sterben zurücklassen», so Hagi. «Wir haben uns dazu entschieden, dass Zaro für den Rest seines Lebens bei uns bleibt.» Sie lebt mit ihrer Familie auf einem Hof mit 14 älteren Ponys und Pferden und weiteren Hunden.



Nach der Entscheidung fuhr die Familie in ein Tierklinikum in Como (I), wo Zaros rechtes Vorderbein operiert wurde. Dort wurde noch ein weiterer Bruch des Hinterbeins festgestellt, der eventuell auch noch operiert werden müsse, falls er nicht korrekt von allein verheilt. Er wurde zudem noch geimpft und gechipt, so wie es die Schweizer Gesetze vorgeben. Nach der Operation konnte die Familie Zaro mit in die Schweiz bringen.