«Frauenmörder nicht gendern» - Islamist*innen – ZDF verwendet Genderstern für islamistische Taliban

Die Sorge vor der Herrschaft der radikalislamischen Taliban ist gross. Eine Gruppe mutiger Frauen demonstrierte am Dienstag in Kabul.

Der Instagram-Account der Nachrichtensparte des TV-Senders ZDF publizierte am Dienstag einen Post zu Afghanistan, in dem von «Islamist*innen» die Rede war. «Die Islamist*innen ziehen in immer mehr afghanische Städte ein» hiess es in einer Story des Accounts «ZDF heute», die gemäss der «Bild»-Zeitung am Dienstag erschienen war. Am späten Mittwochnachmittag war die Story nicht mehr abrufbar.