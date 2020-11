Der Pop-Preis im Corona-Heimliefermodus: So lief die Übergabe am Donnerstagabend.

Die Verleihung des Basler Pop-Preises am Donnerstagabend war keine glamouröse Angelegenheit. Anstelle einer Zeremonie mit Afterparty wurde der Preis ausgeliefert wie eine Pizza. Vor dem grauen Gewerbebau, in dessen Katakomben Zeal & Ardor ihren Proberaum haben, warteten Frontmann Manuel Gagneux und ein Bandkumpel mit Dosenbier in der Kälte, als Moderatorin Lena Oppong dem Bus entstieg und die zwei überrumpelte: «Zeal & Ardor, hallo zusammen, ihr habt den Basler Pop-Preis gewonnen.»