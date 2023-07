Zecken finden uns anziehend – aber anders als gedacht

Zecken können weder fliegen noch springen. Trotzdem können sie grössere Lücken überwinden und so zum Beispiel uns Menschen erreichen. Nun ist klar, wie sie das schaffen.

Darum gehts Wie kommen Zecken zu ihrem Wirt? Auf diese Frage gibts eine neue Antwort.

Britische Forschende konnten erstmals beobachten, dass die kleinen Krabbeltiere von der elektrostatischen Ladung ihrer Wirte angezogen werden.

Auf diese Weise können Zecken vergleichsweise grosse Abstände durch die Luft überwinden.

Die Erkenntnis könnte zu neuen Anti-Zecken-Methoden führen.

Zecken können zwar üble Krankheiten übertragen (siehe Box), doch viele Fortbewegungsmöglichkeiten haben sie nicht. Wie sie jeweils ihre Wirte erreichen, hängt von der Art ab. Die hierzulande häufigste Zecke, der gemeine Holzbock (Ixodes ricinus), klettert zum Beispiel auf exponierte Stellen wie Grashalme, ein Gebüsch oder herumliegendes Totholz. Wenn ein Tier oder ein Mensch vorbeikommt, wird er bei Kontakt abgestreift und hält sich fest.

Andere Arten wie die Auwald- oder die Hyalomma-Zecken krabbeln dagegen aktiv auf Warmblüter zu und können sie über mehrere Meter verfolgen. Beide wurden in der Schweiz schon nachgewiesen. Doch es gibt mindestens noch eine weitere Fortbewegungsvariante, mit deren Hilfe die kleinen Krabbler Menschen erreichen können, wie britische Forschende im Fachjournal «Current Biology» schreiben. Das sogar über für sie grosse Abstände hinweg. Das dürfte die Effizienz, mit der Zecken ihre Opfer ansteuern, steigern, so das Team in einer Mitteilung.

Dieses Talent der Zecken haben die Forschenden entdeckt

Laut der Forschungsgruppe um Sam England von der University of Bristol nutzen Zecken elektrostatische Anziehungskräfte, um Lücken zwischen sich und Säugetieren zu überbrücken. ​​Durch die Anziehung können die Zecken mehrere Millimeter oder sogar Zentimeter durch die Luft zurücklegen, wenn sie beispielsweise im Gras potenziellen Wirten auflauern, so die Forschenden. Auf den Menschen übertragen würden solche Distanzen mehreren Treppenabsätzen entsprechen.

Diese Krankheiten übertragen Zecken in der Schweiz Dass Schweizer Zecken Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen können, ist bekannt. Doch das ist laut einer Studie von Schweizer Forschenden nur die Spitze des Eisbergs. Das Team um Patricia Schlagenhauf von der Universität Zürich berichtet im Fachjournal «New Microbes and New Infections» von weiteren Krankheiten, die durch hierzulande heimische Zecken verbreitet werden können: Sie konnten bei nachweislich von Zecken gebissenen Personen sogenannte ​​Rickettsien-Bakterien finden, die sogenannte Rickettsiosen auslösen können. Mögliche Symptome davon sind Fieber und Kopfschmerzen. Weiter stiessen sie auf den Anaplasmose auslösenden Erreger Anaplasma phagocytophilum. Auch diese Krankheit kann Muskel- und Kopfschmerzen sowie Fieber und Übelkeit zur Folge haben. «Wir waren überrascht, dass es so viele sind», zitiert die Nachrichtenagentur Keystone-SDA Schlagenhauf. Bereits seit einigen Jahren ist bekannt, dass hiesige Zecken auch das Alongshan-Virus übertragen können.

Das brachte die Forschenden auf die Idee, das zu untersuchen

Dass sich Menschen elektrostatisch aufladen können, hat wohl jeder und jede schon einmal erlebt. Zum Beispiel wenn man mit einem Ballon an seinen Haaren gerieben hat oder wenn man mit Schuhen über einen Teppichboden gelaufen ist und danach eine Türfalle angefasst hat. Ähnliches geschieht auch Tieren in der Natur: Durch Reibung an Gräsern, Sandböden oder sonstigen Materialien baut sich Ladung auf und es entstehen elektrische Felder. Diese statischen Ladungen üben Kräfte auf andere statische Ladungen aus, die entweder anziehend oder abstossend wirken, je nachdem, ob sie positiv oder negativ sind. «​​Wir haben uns gefragt, ob die statischen Ladungen, die Säugetiere, Vögel und Reptilien auf natürliche Weise ansammeln, hoch genug sein könnten, dass parasitäre Zecken durch elektrostatische Anziehung durch die Luft auf diese Tiere gehoben werden könnten, und so ihre Effizienz bei der Suche nach Wirten, von denen sie sich ernähren könnten, verbessern könnten.»

Wenn es ganz blöd läuft, können Zecken auch ins Auge gehen. 20min/iStock/American Academy of Ophtamology/Facebook/Nathan Frisby

So kam das Team den Zecken auf die Schliche

Das Team testete die Idee zunächst, indem es statisch aufgeladenes Kaninchenfell und andere Materialien in die Nähe von Zecken brachte und beobachtete, ob sie von ihnen angezogen wurden. Sie beobachteten, wie die Zecken von diesen aufgeladenen Oberflächen leicht über mehrere Millimeter oder Zentimeter durch die Luft gezogen wurden. Mithilfe einer Elektrode, deren Ladung die Forschenden immer weiter erhöhten, wurde die minimale elektrische Feldstärke bestimmt, bei der die Zecken angelockt werden konnten. «Dieses minimale elektrische Feld lag im Bereich unserer vorherigen Berechnungen des elektrischen Feldes, das zwischen einem geladenen Tier und Gras vorhergesagt wurde», so England. Entsprechend sei es sehr wahrscheinlich, dass die Zecken in freier Natur dank der elektrischen Aufladung zumindest gewisse Distanzen «fliegend» überbrücken können.

Darum ist die Erkenntnis wichtig

Das neue Wissen kann laut den Forschenden helfen, neue Technologien gegen Zeckenstiche (siehe Box) bei Menschen und Tieren zu entwickeln. Etwa antistatische Sprays. Und vielleicht lässt sich dieser Ansatz auch auf andere Tiere wie Milben, Flöhe oder Läuse übertragen, die womöglich auch auf die nun erstmals beobachtete Weise zu ihren Wirten gelangen.

Biss oder Stich? Umgangssprachlich wird meist von einem Zeckenbiss gesprochen, wenn sich jemand eine Zecke eingefangen hat. Tatsächlich aber sticht die Zecke ihre Opfer, wie das deutsche Robert-Koch-Institut schreibt. Sie verfügt dafür über einen Stechrüssel (Hypostom), durch den sie Blut saugt. Ihre scherenartigen Mundwerkzeuge (Cheliceren) benutzt sie, um die Haut des Wirtes aufzureissen. Anschliessend gräbt sie mit ihrem Stechrüssel eine Grube in das Gewebe, wo sich Blut, Lymphe und Gewebebrei sammeln. Spezielle Substanzen im Zeckenspeichel verhindern die Gerinnung dieses Gemischs, das die Zecke über mehrere Tage hinweg nach und nach aufsaugt. Der Zeckenbiss ist also kein Biss, sondern ein Zeckenstich. (jcg)

