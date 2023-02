Milde Temperaturen: Zecken stechen im Winter zu – und sie übertragen neues Virus aus China

Zecken benötigen etwa sieben Grad, um sich aus ihrer Winterstarre zu befreien. Diese Temperaturen werden nun vermehrt auch in den Wintermonaten erreicht. Gegenüber der NZZ sagt Werner Tischhauser, Projektleiter Schädlingsprävention bei der Stadt Zürich, dass er gar an Silvester eine Meldung eines Zeckenstiches erhalten habe.

FSME- oder ALS-Virus?

Zecken können verschiedene Krankheitserreger übertragen – etwa Viren, Bakterien oder Parasiten. In der Schweiz findet vor allem das FSME-Virus weite Verbreitung in den hiesigen Zeckenarten. Seit 1988 ist es für Ärzte meldepflichtig. Daher weiss man auch, wie die epidemiologische Situation aussieht.

Im Dezember sind Forschende der Universität Zürich in der Schweiz auf ein neuartiges Zeckenvirus gestossen. Das Virus trägt den Namen Alongshan (ALS) und stammt ursprünglich aus China, wo es bereits vor sechs Jahren entdeckt wurde. Das ALS-Virus weist ähnliche Wesenszüge wie das hierzulande bereits bekannte und weit verbreitete Zeckenvirus Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auf. «Es scheint mindestens genauso verbreitet zu sein wie FSME und führt zu ähnlichen Symptomen», schreiben die Forschenden in einer Medienmitteilung.

Da die Symptome einer Infektion mit ALS-Viren ähnlich sind wie bei einer Ansteckung mit FSME-Viren, könnte das Alongshan-Virus bereits relevant sein für die öffentliche Gesundheit in der Schweiz – wenn auch unerkannt. Die Forschenden wollen deshalb die epidemiologische Situation des ALS-Virus in der Schweiz untersuchen.

Weder Impfung noch Nachweisverfahren

Ein Nachweisverfahren wäre durchaus von Nutzen, denn das Virus ist bereits weit verbreitet. In Zeckenproben, die in den Jahren 2021 und 2022 in mehreren Regionen der Schweiz gesammelt wurden, stiessen die Forschenden wiederholt auf das ALS-Virus. «Erstaunt hat uns, dass wir ALS-Viren in den Zeckenproben weit häufiger nachweisen konnten als FSME-Viren», so Fraefel.