Zeckenstiche haben in der Schweiz seit 2016 massiv zugenommen. 2018 wurden gar 80 Prozent mehr Zeckenstiche verzeichnet als in den Jahren zuvor, wie ein Bericht des Unfallversicherers Suva zeigt.

Darum gehts 2018 wurden fast doppelt so viele Fälle von Zeckenstichen verzeichnet.

Sobald die Temperaturen wieder milder sind, ist die Gefahr grösser, einer Zecke zu begegnen.

Wichtig ist, sich nach einer Wanderung oder Zeit in der Natur nach den Tieren abzusuchen.

«Zecken sind aufgrund der milden Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit vor allem im Frühling und Herbst aktiv», erklärt Felix Ineichen, Mediziner und Zeckenexperte beim Unfallversicherer Suva. «Entgegen der landläufigen Meinung lassen sich Zecken nicht von Bäumen fallen, sondern krabbeln im Unterholz sowie an Wald- und Wegrändern auf Pflanzen, bis in eine Höhe von eineinhalb Metern über dem Boden.» Von dort hängen sie sich an vorbeistreifende Tiere und Menschen, so Ineichen.

Seit 2016 haben immer mehr Menschen in der Schweiz Zeckenstiche. 2018 wurden 17’000 Fälle registriert – das entspricht einer Zunahme von 80 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren, wo der Jahresdurchschnitt bei 9400 Fällen lag.

Mehr Zeckenstiche im Frühling

«Das Wetter hat entscheidenden Einfluss auf die Zahl der Zeckenstiche. Steigen die Temperaturen im Frühling rasch an, erwachen die Zecken aus der Winterstarre», erklärt Ineichen. Andererseits sei bei gutem Wetter auch der Mensch aktiver und halte sich vermehrt draussen auf. Generell hätten die Freizeitaktivitäten in der Natur zugenommen, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. Somit erhöht sich das Risiko für Zeckenstiche, die an sich nicht schmerzhaft sind und deshalb oft erst spät bemerkt werden.

Ein Zeckenstich allein ist nicht problematisch. Ist die Zecke aber mit Viren oder Bakterien infiziert, können Krankheiten wie Borreliose oder Lyme auf den Menschen übertragen werden.

FSME kann unbehandelt zum Tod führen

«Im schlimmsten Fall kann die Krankheit zu chronischen Beschwerden im Zusammenhang mit dem Nervensystem oder den Gelenken führen», erklärt Ineichen. Auch eine durch Viren ausgelöste Hirnhautentzündung, die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann unbehandelt in einem späten Stadium zu Entzündungen des Nervensystems und Lähmungen sowie in extremen Fällen zum Tod führen. Gegen letztere Erkrankung kann man sich mit der FSME-Impfung schützen. Diese Impfung empfiehlt auch das Bundesamt für Gesundheit für alle Erwachsenen und Kinder ab sechs Jahren praktisch schweizweit. Lediglich in den Kantonen Genf und Tessin sei das Risiko eines Zeckenstiches geringer und die Impfung wird nicht zwingend empfohlen.

Wie man sich richtig schützt

Zeckenstichen kann man vorbeugen, indem man von Zecken bevorzugte Orte meidet. Wenn man sich dennoch in der Nähe von Gestrüpp oder Unterholz aufhält, wird empfohlen, geschlossene Kleider zu tragen, idealerweise in hellen Farbtönen. Denn die helle Kleidung erhöht die Chance, dass man Zecken frühzeitig entdeckt und entfernen kann. Auch Schutzmittel, die auf Haut und Kleidung gesprayt werden, bilden einen guten Schutz vor Zeckenstichen.

In jedem Fall empfiehlt die Suva in ihrem Bericht, nach einem Aufenthalt an Orten mit möglichem Zeckenkontakt ohne Verzögerung Körper und Kleider nach Zecken abzusuchen. Besonders häufig stechen diese in Kniekehlen, Leisten und Achselhöhlen. Bei Kindern auch im Bereich des Kopfhaars. Entdeckt man einen Stich, soll man ihn die Tage danach beobachten. Entsteht eine Rötung beim Biss oder man erleidet grippeartige Beschwerden wie Fieber und Kopfschmerzen, sollte man einen Arzt aufsuchen.