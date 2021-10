Türkei : Zehn Botschafter sind bei Erdogan offiziell «unerwünscht»

Insgesamt zehn Botschafter aus verschiedenen Ländern liess der türkische Regierungschef Recep Erdogan zu «personae non gratae» erklären. Auf diese Einstufung folgt in der Regel die Ausweisung.

Er habe das Aussenministerium angewiesen, die Diplomaten «so schnell wie möglich» zu «personae non gratae» zu erklären, sagte Erdogan am Samstag.

Im Streit um den inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala lässt Staatschef Recep Tayyip Erdogan den deutschen Botschafter, den US-Botschafter sowie acht weitere Botschafter zu «unerwünschten Personen» erklären. Er habe das Aussenministerium angewiesen, die Diplomaten «so schnell wie möglich» zu «personae non gratae» zu erklären, sagte Erdogan am Samstag. Auf die Einstufung als «persona non grata» folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung.