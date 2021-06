Zehn Dollar, Slack und eine Lüge – so gelang der grosse EA-Hack

Zugang zu Slack

Der Prozess begann laut dem unbekannten Hacker mit dem Kauf von geklauten Cookies. In Cookies speichern Websites Informationen ab. Darin können auch Anmeldedaten enthalten sein – in diesem Fall zu einem Slack-Kanal, der von Electronic Arts genutzt wurde. Für die Daten bezahlten sie nach eigenen Angaben zehn Dollar. Mit den gestohlenen Cookies konnten sich die Hacker dann beim Slack von EA anmelden. Slack ist ein Instant-Messaging-Dienst, der vor allem von Unternehmen für die interne Kommunikation genutzt wird.

«Sobald wir im Chat waren, schickten wir eine Nachricht an den IT-Support und sagten, dass wir unser Telefon letzte Nacht auf einer Party verloren haben», so der Hacker. So gelangten sie an ein Authentifizierungs-Token, um Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk von EA zu erhalten. Die Masche konnte laut dem Hacker zwei Mal erfolgreich durchgeführt werden.