Tesla-Gigafactory in Berlin – Zehn Fakten zur Fabrik der Superlative

Im November 2019 verkündete Tesla-Chef Elon Musk den Bau seiner vierten Gigafactory in Grünheide bei Berlin – der ersten in Europa. Ganz unumstritten ist das Projekt nicht, dennoch setzt der US-Elektropionier damit einmal mehr einen Meilenstein. Seit Frühling 2020 wird auf einer Fläche von mehr als 1,5 Millionen Quadratmetern gebaut, was Bagger und Kran hergeben. Der gesamte zukünftige Komplex wird eine Fläche von 865'650 Quadratmetern haben, das sind 420 Fussballfelder.

Elon Musk will rund um den Globus ein Dutzend Gigafactorys bauen, die mehr sein sollen als blosse Autofabriken. Mit Batterien und Stromspeichern will Tesla an der gesamten Wertschöpfungskette mitverdienen. Diese Fabriken zählen zu den grössten Bauwerken der Welt. Allein die Ausmasse der Gigafactory 1 in der Wüste von Las Vegas übertrifft Rekordhalter wie das Pentagon in Washington und das Flughafengebäude in Peking-Daxing. Die ersten Tesla-Modelle hätten bereits im Sommer 2021 vom Band der Gigafactory in Berlin laufen sollen, nach Verzögerungen ist jetzt von Oktober 2021 die Rede.