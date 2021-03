Drei Femizide alleine in dieser Woche. Am Freitagnachmittag meldete ein Polizist (52), er habe in einer Wohnung in Bussigny VD seine Freundin umgebracht, ebenfalls am Freitag wird der Femizid an F. B. (44) in Schafisheim AG bekannt und am Montag wurde in Aeugst am Albis ein Ehepaar tot aufgefunden. Der 75-jährige Gatte soll seine 77-jährige Ehefrau erschossen und sich danach selbst gerichtet haben. Auch der Täter von Bussigny VD hat sich das Leben genommen. Der Täter von Schafisheim sitzt in Untersuchungshaft.