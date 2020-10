Covid-19 : Zehn Impfstoffe kommen für die Schweiz in Frage

Das BAG arbeitet laut eigenen Aussagen intensiv an der Suche nach einem Impfstoff. Derzeit kommen zehn Kandidaten in Frage.

«Wir arbeiten intensiv daran, einen Impfstoff zu bekommen», sagte Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Freitag vor den Medien.

Vertrag mit Moderna

Derzeit kämen zehn Impfstoffe, die in der Entwicklung seien, für die Schweiz in Frage. So habe die Schweiz etwa mit dem Biotechunternehmen Moderna einen Vertrag unterzeichnet. Beim Biotechunternehmen Covax habe man für 20 Prozent der Bevölkerung Impfstoff vorbestellt, sagte Kronig weiter.