Mattia Croci-Torti war Parkett-Verkäufer, nun ist er Schweizer Cupsieger

Was Croci-Torti geschafft hat, ist unglaublich. Der Mann, der in 34 Spielen einen Punkteschnitt von 1,76 vorzuweisen hat, ist erst seit acht Monaten Cheftrainer. Ende September 2021 wurde er offiziell zum Chefcoach der Tessiner befördert, zuvor war er während zwei Spielen Interimstrainer. Seither überzeugt er durch seine Arbeit als Lugano-Trainer. Seine Mannschaft hat eine Handschrift, in der Super League steht der FCL kurz vor Schluss auf einem sehr guten vierten Platz. Und auch im Cupfinal hatte er sein Team perfekt eingestellt. Immer und immer wieder schaltete Lugano so schnell um, dass St. Gallen keine Chance hatte für das so gelobte Ostschweizer Pressing.