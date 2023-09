Doch nicht tot: Adamo Guerra taucht in Griechenland auf

Adamo Guerra verschwand im Jahr 2013 aus Ascona in Italien – zehn Jahre später tauchte er in Patras in Griechenland auf.

Drei Briefe hinterliess er zu Hause, bevor er wegging. Der erste war an seine Eltern gerichtet, der zweite an einen Kollegen und der dritte an seine Ex-Frau Raffaella Borghi. In allen schrieb der Italiener Adamo Guerra mehr oder weniger dasselbe: «Ich wollte dir nie wehtun, aber leider ist es an der Zeit, es zu beenden.» Aufgrund der Schulden, die er mit seinem Geschäft gemacht hatte, habe er entschieden, zu verschwinden. «Um der Familie keine Probleme zu bereiten», schrieb er. Danach stieg er in sein Auto und fuhr zum Hafen von Ancona.