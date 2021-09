Gontenschwil AG : Zehn Meter hohe Flammen schiessen aus Wohnhaus

Wegen eines Hausbrandes kam es am Montagabend in Gontenschwil AG zu einem Grosseinsatz von mehreren Feuerwehren.

Hausbrand in Gontenschwil: Das Feuer schiesst hoch in den Nachthimmel. (6. September 2021)

Am Montagabend um 23 Uhr brannte in Gontenschwil AG an der Birchgasse ein Wohnhaus. Mehrere News-Scouts berichteten von dem Brand. Das Feuer sei 10 bis 15 Meter hoch in den Nachthimmel geschossen, schrieb einer.